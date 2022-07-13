НАТО сконцентрировано на военной помощи Украине, а не на ее вступлении — Столтенберг 13 июля, 19:48 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Сегодня НАТО не поднимает вопрос членства Украины. Альянс сконцентрирован на военной помощи нашим бойцам в войне против России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного заседания комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.

«Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО», — заявил Столтенберг.

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12 июля Украина по результатам голосования была принята в программу взаимосовместимости (MIP) НАТО, реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов Альянса.

Президент Владимир Зеленский думает, что отказ от принятия Украины в Североатлантический альянс был исторической ошибкой, которая привела к трагическим результатам.

21 февраля 2019 Украина закрепила курс на членство в НАТО в Конституции. Это связано, прежде всего, с агрессией Российской Федерации против нашего государства и оккупацией РФ в 2014 году Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Заявку на присоединение к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина подала еще в 2008 году. Но 9 марта 2018 года в НАТО предоставили Украине только статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе.

16 мая 2022 года в посольстве США заявили, что Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству — по примеру Финляндии и Швеции.

Вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре прогнозируют и эксперты, например, дипломат Павел Климкин.

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