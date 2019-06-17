НАТО разместит американские войска в шести точках вдоль восточной границы Польши Сегодня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Дуда и Трамп подписали соглашение о военном сотрудничестве — Блащак Mariusz Błaszczak / Twitter Дуда и Трамп подписали соглашение о военном сотрудничестве — Блащак

Войска США будут размещены в шести точках Польши вдоль границы с Беларусью.

Об этом министр обороны страны Мариуш Блащак заявил в эфире Польского Радио.

По словам министра, присутствие американских войск в Польше будет сдерживать возможного агрессора. Блащак подчеркнул, что если американцы будут размещены в Польше, нападение на нее будет означать глобальный конфликт.

Мариуш Блащак заявил, что соглашение о военном сотрудничестве, подписанное президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, изменило характер американского военного присутствия в Польше. Оно вводит формулу постоянного присутствия американских солдат.

Как сказал глава Минобороны, это является важным подтверждением присутствия американских войск в документе, подписанном президентом США. По словам польского министра обороны, до сих пор эта формула была неопределенной.

«Мы договорились о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться все американские войска на восточном фланге НАТО», — уточнил Блащак.

Он добавил, что в настоящее время ведутся польско-американские переговоры о реализации соглашения.