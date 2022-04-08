Удар по целям Кремля. РФ предлагала НАТО «собирать манатки», но добилась обратного — три важных последствия войны для Альянса 8 апреля, 15:09 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Холодный ответ 2022 — недавние учения НАТО в Норвегии (фото сделано 25 марта). По легенде учений, на помощь атакованной Норвегии приходят также Швеция и Финляндия, не входящие в Альянс (Фото:REUTERS/Yves Herman)

«НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — заявил за полтора месяца до вторжения РФ в Украину замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако полтора месяца преступной войны Кремля в Украине привели к обратному эффекту.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Новое расширение НАТО может произойти в ближайшие месяцы: Альянс готов принять в свои ряды Финляндию, где могут уже в мае оформить официальную заявку на членство. Кроме того, вместо требуемого Россией отвода сил из Восточной Европы Альянс сосредоточил там еще более мощный контингент и радикально пересмотрит свое отношение к РФ в новой долгосрочной стратегии.

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«Россия начала крупнейшее со времен Второй мировой войны вторжение в соседнюю суверенную страну. Войн подобного масштаба, подобной жестокости мы не видели в Европе со времен Второй мировой, и начал ее президент Путин. У Путина же есть полномочия ее окончить […], — констатировал генсек НАТО Йенс Столтенберг в недавнем интервью. — Отношения НАТО и России могли бы развиваться гораздо лучше и быстрее, выбери Россия демократический путь развития. Но власть Владимира Путина пошла по принципиально иному пути».

НВ обощил главное, что важно знать на сегодня о первых последствиях российского вторжения для трансатлантической системы безопасности, стратегии и конфигурации сил НАТО.

Вероятное и максимально быстрое вступление Финляндии в НАТО вместо многолетнего нейтралитета

«Всего четыре месяца назад идея о вступлении Финляндии в НАТО в нынешнем году показалась бы надуманной. Теперь же перспектива того, что некогда нейтральный сосед России подаст заявку на вступление в западный военный альянс кажется почти неизбежной», — написала 4 апреля Financial Times в своем материале о стремительном курсе на членство в Альянсе, который похоже избрала Финляндия.

Страна, которая имеет общую с Россией границу протяженностью 1,3 тыс. км, в годы холодной войны соблюдала строгий нейтралитет, считая именно его залогом собственной безопасности — хотя примкнула к ЕС в 1995 году. Один высокопоставленный финский чиновник признался FT: он давно задавался вопросом о том, что должно произойти, чтобы изменить позицию его страны относительно НАТО. Это не сделали ни война России с Грузией в 2008 году, ни аннексия ею Крыма и атака на Донбасс в 2014 году: поддержка членства в Альянсе среди населения оставалась на уровне около 20%.

Масштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 стало тем фактором, который сподвиг финское общество и власти страны на радикальную смену курса. Уже 27 февраля общественная петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые для рассмотрения в парламенте 50 тысяч подписей. К середине марта 62% финнов — рекордное число — заявили в ходе социологического опроса, что поддерживают присоединение Финляндии к Альянсу.

Об этом заговорили и первые лица страны. 3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что война России против Украины вынуждает ее страну серьезно пересмотреть свою политику безопасности. «Россия — не тот сосед, за которого мы ее принимали», — сказала премьер, добавив, что свое решение относительно членства в НАТО, каким бы оно ни было, Финляндия примет «взвешенно, но быстро» — до конца нынешней весны.

7 апреля финская газета Iltalehti написала со ссылкой на собственные источники, что Финляндия уже готовится подать заявку на членство в НАТО, и обозначила сроки такой процедуры. Сначала премьер-министр Санна Марин предложит соответствующее дополнение к внешнеполитической декларации страны. Затем президент Финляндии Саули Ниинисте и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности, как ожидается, утвердят эту заявку в течение первых двух недель мая. После этого соответствующее решение также должно быть поддержано в парламенте Финляндии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверял, что если официальный Хельсинки сделает выбор в пользу НАТО, Альянс оформит членство Финляндии максимально быстро. «Финляндия очень близкий партнер НАТО. […] Если они решат подать заявку, им будут рады, и мы найдем способ очень быстро согласовать протокол об их принятии», — подчеркнул Столтенберг 31 марта. FT отмечает, что финская сторона может стремиться успеть осуществить все формальности, необходимые для подачи заявки, до июньского саммита НАТО в Мадриде.

Россия уже пытается противодействовать такой резкой смене курса Финляндии угрозами и подрывными операциями. Финская служба безопасности Supo предупредила, что РФ готовит масштабную кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении Финляндии в НАТО. Еще в феврале МИД РФ заявил, что возможное принятие Швеции и Финляндии в Альянс «повлечет за собой ответные шаги» со стороны России. А после того, как новый курс Хельсинки стал очевидным, первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров пригрозил, что вступление в НАТО сделает Финляндию «мишенью для ответных мер России».

Однако Финляндия предпочитает ориентироваться на мнение своих граждан. Министр Финляндии по делам ЕС Титти Туппурайнен заявила, что желание большинства финнов вступить в НАТО имеет «первостепенное значение». «Для нас, ответственных за принятие решений, это призыв оперативно анализировать ситуацию и принимать решения. Мы к этому готовы», — заявила она.

В случае утверждения заявки Финляндии, полагает FT, самым проблемным вопросом для страны станет обеспечение безопасности в тот период, пока это решение будут ратифицировать парламенты 30 стран-членов Альянса. Однако в финском обществе уже произошел неотвратимый и исторический поворот в сторону членства в НАТО, считают в Финляндии. «Это радикальное изменение, огромный сдвиг в текущей динамике», — сказал FT Чарли Салониус-Пастернак, ведущий исследователь Финского института международных отношений.

Дискуссия о полном разрыве отношений Альянса с Россией

За полтора месяца войны в НАТО ширится дискуссия о том, как Альянсу выстраивать свои отношения с Россией отныне и в будущем — особенно с учетом того, что война затягивается.

Ряд европейских членов НАТО, в числе которых Польша и страны Балтии, добиваются полного разрыва с Москвой. Об этом 6−7 апреля, когда в Брюсселе собрались главы МИД стран НАТО, сообщила американская New York Times со ссылкой на собственные источники в кругу высокопоставленных западных чиновников. Согласно этой информации, страны — сторонники максимального прекращения контактов с РФ обеспокоены тем, что любой посыл Москвы о некоем варианте «победы» в Украине может серьезной ударить по европейской безопасности. Эти государства, среди которых и Британия, также настаивают на важности очевидного поражения России как исхода войны — поскольку иной обратный вариант мог бы еще больше подорвать нормы международного права, уважения к национальному суверенитету и территориальной целостности других стран.

В другом лагере — такие государства, как Франция, Германия и Турция. Они полагают, что вариант очевидного поражения РФ и убедительной победы Украины крайне маловероятен, а более вероятным исходом войны будет переход ее изнуряющей фазы в некий формат прекращения огня. Поэтому эти страны настаивают на необходимости для Альянса для сохранять контакты с Владимиром Путиным даже вопреки военным преступлениям, совершенных его войсками.

Тем не менее, пишет NYT, на фоне кровавой войны РФ в Украине Альянс пришел к нескольким общим консенсусам:

Россия больше не является стратегическим партнером НАТО , а Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск , которые были прописаны в Основополагающем акте Россия-НАТО ( 1997 г). В НАТО есть согласие и относительно того, что Альянсу следует существенно нарастить свою военную мощь, чтобы сдерживать агрессивную Россию, пока Путин и его союзники сохраняют власть в Москве.

, , которые были прописаны в Основополагающем акте Россия-НАТО 1997 г). В НАТО есть согласие и относительно того, что Альянсу следует существенно нарастить свою военную мощь, чтобы сдерживать агрессивную Россию, пока Путин и его союзники сохраняют власть в Москве. Альянс продолжит активно помогать Киеву оружием . Примерно две трети из 30 стран-членов НАТО уже предоставили Украине летальное вооружение. Общий объем поставок Альянса украинской стороне остается засекреченной информацией, однако NYT со ссылкой на свои источники констатирует, что « общий поток очень велик и имеет огромное значение для хода войны» и оборонительных усилий Украины.

. Примерно две трети из 30 стран-членов НАТО уже предоставили Украине летальное вооружение. Общий объем поставок Альянса украинской стороне остается засекреченной информацией, однако NYT со ссылкой на свои источники констатирует, что общий поток очень велик и имеет огромное значение для хода войны» и оборонительных усилий Украины. НАТО продолжит сотрудничать с Украиной после окончания войны , даже если она завершится лишь тем, что будет установлена новая линия соприкосновения между российскими и украинскими войсками. Альянс будет стремиться помочь Украине Украину стать « неудобоваримой» мишенью для России, как сказал NYT один высокопоставленный западный чиновник. Цель таких усилий НАТО будет состояться в том, чтобы « вооружить и обучить украинцев настолько хорошо, чтобы Путину не захотел бы повторить попытку» захвата Украины.

, даже если она завершится лишь тем, что будет установлена новая линия соприкосновения между российскими и украинскими войсками. Альянс будет стремиться помочь Украине Украину стать неудобоваримой» мишенью для России, как сказал NYT один высокопоставленный западный чиновник. Цель таких усилий НАТО будет состояться в том, чтобы вооружить и обучить украинцев настолько хорошо, чтобы Путину не захотел бы повторить попытку» захвата Украины. Страны НАТО приступают к разработке новой стратегической концепции Альянса — впервые с 2010 года. Сейчас проект такой концепции в начальной стадии, однако он включает намного более жесткую позицию относительно России, пишет NYT. В документе Альянс будет исходить из того, что РФ и НАТО ждет длительный период конфронтации и затратного для Альянса « сдерживания» Москвы.

Рекордное усиление восточного фланга НАТО

Российская пропаганда годами называла расширение НАТО ключевой геополитической угрозой для РФ. Перед февральским вторжением в Украину Москва требовала от Альянса вернуться к рубежам «до 1997 года», подразумевая в том числе выводе из стран Восточной Европы сил, техники и вооружений НАТО.

Однако ужасы первых недель полномасштабной войны, которую РФ развернула в Украине, уже привели к обратному эффекту — причем долгосрочному. Его описал в недавнем интервью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия — только так мы можем гарантировать, что ни одна из стран — членов альянса не столкнется с той чудовищной агрессией, с которой сталкивается Украина. Президент Путин хотел расколоть НАТО? Вместо этого он увидит более консолидированный альянс, единодушно выступающий против грубого нарушения государственных границ», — заявил Столтенберг в своем первом разговоре с российскими журналистами с начала вторжения (интервью главному редактору Новой газеты Европа, которая запустилась вместо закрывшейся в РФ Новой газеты).

Вот лишь некоторые шаги, направленные на укрепление НАТО, которые уже предпринял или запланировал Альянс:

Наращивание военного контингента у восточных границ блока : по одной многонациональной боевой группе решено разместить в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии — вдобавок к уже имеющимися силам НАТО в странах Балтии и Польше. «Таким образом, у нас будет восемь интернациональных боевых групп НАТО на всем восточном фланге от Балтийского до Черного морей», — заявил Столтенберг. В частности, Словакия разместит около 2,1 тыс. военных и ЗРК Patriot ( их уже начали разворачивать в стране). Германия направляет в Словакию около 700 военных, до 600 военнослужащих прибудут из Чехии и до 400 — из США, часть контингента прибудет из Нидерландов, Польши и Словении. Это первое долгосрочное размещение сил НАТО на территории Словакии.

: по одной многонациональной боевой группе решено разместить в Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии — вдобавок к уже имеющимися силам НАТО в странах Балтии и Польше. «Таким образом, у нас будет восемь интернациональных боевых групп НАТО на всем восточном фланге от Балтийского до Черного морей», — заявил Столтенберг. В частности, Словакия разместит около 2,1 тыс. военных и ЗРК Patriot их уже начали разворачивать в стране). Германия направляет в Словакию около 700 военных, до 600 военнослужащих прибудут из Чехии и до 400 — из США, часть контингента прибудет из Нидерландов, Польши и Словении. Это первое долгосрочное размещение сил НАТО на территории Словакии. Усиление уже существующих сил НАТО в приграничных странах Альянса . К примеру, Германия перебросила в Литву зенитно-ракетный комплекс Ozelot вместе с дополнительными военнослужащими Бундесвера. Комплекс развернут на территории военного городка Рукла Йонавского района Литвы, где базируется передовой сводный батальон военного блока НАТО. «Средства противовоздушной обороны с дополнительными военными Германии переброшены в Литву как реакция на изменение ситуации в сфере безопасности», — заявил министр обороны Литвы. А Британия разместит в Польше сверхточную систему ПРО Sky Saber, которая способна поражать объект размером с теннисный мяч, двигающийся со скоростью звука.

К примеру, Германия перебросила в Литву зенитно-ракетный комплекс Ozelot вместе с дополнительными военнослужащими Бундесвера. Комплекс развернут на территории военного городка Рукла Йонавского района Литвы, где базируется передовой сводный батальон военного блока НАТО. «Средства противовоздушной обороны с дополнительными военными Германии переброшены в Литву как реакция на изменение ситуации в сфере безопасности», — заявил министр обороны Литвы. А Британия разместит в Польше сверхточную систему ПРО Sky Saber, которая способна поражать объект размером с теннисный мяч, двигающийся со скоростью звука. 6−7 апреля министры стран НАТО договорились « активизировать практическую поддержку других партнеров Альянса», которым может грозить российская агрессия — включая Грузию и Боснию и Герцеговину.



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