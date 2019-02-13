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НАТО располагает финансовыми вариантами ответа на прекращение ракетного договора с РФ

Сегодня, 13:59
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EPA

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс располагает финансовыми вариантами ответа на прекращение действия ракетного договора между США и РФ.

"Я не буду говорить о возможном результате нашего анализа (возможного ответа. - Ред.), ведь он очень серьезный и займет время. Но я могу сказать, что ответ будет общим, взвешенным и оборонным", -  цитирует Столтенберга Европейская правда.

По его словам, Альянс имеет "широкий круг возможных вариантов" ответа.

"У нас есть финансовые и другие варианты, но я не буду спекулировать вокруг них сейчас, ведь это может добавить еще больше неуверенности. Комментировать различные варианты рано, пока у нас нет заключения", - добавил он.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.

Страны НАТО поддержали выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги:   Россия Йенс Столтенберг НАТО

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