Сигнал России. Американский командующий авианосной ударной группой заявил, что в НАТО «готовы ко всему» 26 октября, 18:53 Взлет самолета с палубы авианосца Джордж Буш — старший (Фото:скриншот видео / Sky News / YouTube)

Американский авианосец Джордж Буш—старший участвует в учениях НАТО в европейских водах и готов к любому развитию ситуации с Россией. Об этом сообщает Sky News в среду, 26 октября.

За последние несколько дней самолеты F18 перелетели с авианосца в Литву и Польшу, они действуют вместе с военными самолетами других стран-союзников, военными кораблями НАТО и сухопутными войсками. Командир авианосной ударной группы, контр-адмирал Деннис Велез сказал, что «его посыл России — в том, что его солдаты готовы к любой миссии».



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«Мы хотим, чтобы война закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность и Европа была мирной и стабильной, но мы готовы… Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники — мы готовы ко всему и демонстрируем это каждый день», — заявил он.

За учениями НАТО с расстояния наблюдали по меньшей мере два российских военных корабля, а также самолеты страны-агрессора.

Как пишет Sky News, благодаря мероприятиям под кодовым названием Нептун союзники по НАТО могут действовать быстрее и динамичнее испытывать «свой морской, воздушный и наземный потенциал», чтобы «улучшить способности сдерживать Россию». По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который посетил авианосец, после окончания Холодной войны это третий случай, когда авианосная группа США перешла под командование НАТО, и все три имели место в рамках учений Нептун.



«Вероятность какого-либо применения [Россией] ядерного оружия в Украине остается низкой, однако последствия настолько разрушительны, настолько масштабны, что к этому риску мы должны отнестись серьезно», — добавил он, комментируя заявления страны-агрессора о «грязной бомбе».

Страна-агрессор Россия 26 октября отчиталась о проведении учений по нанесению массированного ядерного удара при участии главы кремлевского режима Владимира Путина.