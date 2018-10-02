НАТО проведет самые масштабные с 1991 года военные учения

В маневрах НАТО примут участие около 45 тысяч военнослужащих

С 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике пройдут военные учения НАТО Trident Juncture.

Об этом во вторник, 2 октября, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает DW.

По его словам, в учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих из 31 страны, а также более 110 самолетов и 60 кораблей.

Как сообщается, маневры, которые называют крупнейшими с 1991 года, носят оборонительный характер. Они будут имитировать ответ НАТО на вооруженную агрессию против одного из его членов.

Расширение масштабов военных учений Североатлантического альянса стало ответом на агрессию России против Украины и ее угрозы в адрес других стран.