«РФ находится под сильным давлением». Отступление российских войск из Херсона станет еще одной победой Украины — Столтенберг 10 ноября, 14:48 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

В четверг, 10 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страна-агрессор Россия находится под сильным давлением, и если российские войска покинут Херсон — это будет еще одна победа для Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие дни альянс будет следить за тем, действительно ли РФ отступает с западного берега Днепра.

«Очевидно, что Россия находится под сильным давлением, и если они уйдут из Херсона — это будет еще одна победа для Украины», — сказал Столтенберг.

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Генсек добавил, что НАТО будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

«Беспрецедентная поддержка, которую оказывают союзники по НАТО, включая Италию, каждый день меняет ситуацию на поле боя и остается жизненно важной для прогресса Украины», — сказал он журналистам на брифинге в Италии.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.



Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.