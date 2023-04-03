«Нас не запугать». Столтенберг ответил на ядерный шантаж России 3 апреля, 17:01 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В понедельник, 3 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается использовать тему ядерного оружия, чтобы помешать поддержке Украины.

Об этом сообщает DW.

По его словам, альянс не увидел никаких изменений в ядерной позиции РФ, которые потребовали бы каких-либо изменений ядерной позиции НАТО.

«Путин пытается использовать ядерное оружие, чтобы помешать нам поддерживать Украину. Но нас не запугать», – сказал генсек.

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Столтенберг заверил, что НАТО будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе укрепляя ВСУ.

25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.