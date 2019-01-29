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НАТО продолжит давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины - Столтенберг

Сегодня, 19:03
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EPA

В НАТО обещают продолжить давление на РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет и далее оказывать давление на РФ в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщается на сайте НАТО.

"НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил он.

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В свою очередь Лайчак сообщил Североатлантическому совету о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

Теги:   Украина-Россия Йенс Столтенберг НАТО

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