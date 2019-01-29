НАТО продолжит давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет и далее оказывать давление на РФ в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнения Минских соглашений.
Об этом он сказал во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщается на сайте НАТО.
"НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил он.
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В свою очередь Лайчак сообщил Североатлантическому совету о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.