НАТО продолжит давление на Россию в вопросе восстановления суверенитета Украины - Столтенберг Сегодня, 19:03 182 Цей матеріал також доступний українською EPA В НАТО обещают продолжить давление на РФ EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет и далее оказывать давление на РФ в вопросе восстановления суверенитета Украины и выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал во время встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, сообщается на сайте НАТО.

"НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям", - отметил он.

Читайте также: Как Украина сотрудничает с НАТО. Инфографика

В свою очередь Лайчак сообщил Североатлантическому совету о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.