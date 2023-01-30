Генсек НАТО призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины

30 января, 06:31
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Йенс Столтенберг в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле (Фото:Yonhap via REUTERS)

Йенс Столтенберг в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле (Фото:Yonhap via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины. Он привел пример других стран, изменивших политику отказа от поставок оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Столтенберг находится в Сеуле - первой остановке в поездке, которая будет включать Японию и направлена на укрепление связей с союзниками США перед войной в Украине и конкуренцией с Китаем.

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Столтенберг заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами, и что альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами путем расширения партнерских отношений в Азии.

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Выступая в Институте перспективных исследований Чея в Сеуле, он поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует срочная потребность в боеприпасах.

Накануне Министерство обороны США обратилось к своим силам, дислоцированным в Южной Корее с просьбой предоставить технику для Украины.

https://www.youtube.com/embed/xmk0DKPy1Pw
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Южная Корея Военная помощь Йенс Столтенберг Война в Украине Война России против Украины

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