Альянс назвал врага по имени. Что изменит решение НАТО признать Россию главной мировой угрозой — западные СМИ об итогах саммита 30 июня, 11:44 Сюжет Эксклюзив НВ Президент Турции Реджеп Эрдоган, президент США Джо Байден, генесек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято сразу несколько исторических решений.

Лидеры 30 стран Альянса открыли дорогу членству Швеции и Финляндии, а еще — впервые с 2010 года утвердили новую стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

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В предыдущей стратегической концепции Альянса, утвержденной 12 лет назад, союзники называли Россию «стратегическим партнером», а Китай вообще не был упомянут. Теперь же в НАТО считают политику КНР вызовом «интересам, безопасности и ценностям» западных союзников. Кроме того, в мадридском саммите НАТО впервые приняли участие лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, не входящих в Альянс — что знаменует собой еще большее единство развитых стран Запада на фоне вторжения РФ в Украину.

На саммите НАТО, где в качестве специального гостя выступил президент Украины Владимир Зеленский, также было объявлено о ряде знаковых решений:

США серьезно увеличат военное присутствие в Европе ( Джо Байден заявил, что планируется создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше; развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии; развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании; улучшить ротацию в странах Балтии; развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании; развернуть дополнительные системы ПВО в Германии и Италии);

Джо Байден заявил, что планируется создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше; развернуть дополнительную ротационную бригаду в Румынии; развернуть две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобритании; улучшить ротацию в странах Балтии; развернуть два дополнительных эсминца ВМФ в Испании; развернуть дополнительные системы ПВО в Германии и Италии); Силы быстрого реагирования НАТО планируется увеличить с 40 тыс. до 300 тыс. военных;

НАТО усилит свой восточный фланг: восемь боевых подразделений НАТО, дислоцированных от Эстонии до Болгарии, как ожидается, будут увеличены до уровня бригад численностью от 3000 до 5000 человек;

лидеры НАТО согласовали новый пакет помощи Украине.

Однако самым заметным стратегическим решением стала утрата Россией статуса партнера НАТО и признание ее главной угрозой для Североатлантического альянса. НВ собрал оценки такого шага и других важных итогов саммита НАТО в свежих материалах мировых СМИ.

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Politico отмечает, что «неприкрашенное обозначение России как явной и реальной опасности» стало «формальным вердиктом» варварскому вторжению Путина в Украину, «которое привело к полномасштабной войне в Европе впервые в 21 веке». Лидеры 30 стран Альянса «не поскупились на слова об опасности, которую они усматривают в путинской военной агрессии», пишет издание. В новой стратегии НАТО есть упоминание о том, что РФ «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии». Речь также идет об использовании Москвой как традиционной, так и цифровой агрессии, документ предупреждает о «модернизации» ядерных сил страны и отчитывает РФ за ядерные угрозы миру — с пренебрежением к «основанному на правилах международному порядку. „Она [Россия] стремится дестабилизировать страны к востоку и югу“ от НАТО, — говорится в концепции. — На Крайнем Севере ее способность помешать укреплению [сил] союзников и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Альянса».

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