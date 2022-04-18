«Другой формат вовлеченности». Аналитик об угрозах России ударить по путям снабжения оружием НАТО для Украины — интервью 18 апреля, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Украина не может исключать того, что Россия нанесет удары по поставкам оружия из государств НАТО, но Москва также должна понимать, что это будет означать прямое вовлечение альянса в войну, рассказал в эфире Радио НВ Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

— Уже представители МИД России подтвердили, что Россия отправляет ноту с угрозами за поставку Украине оружия. Это что-нибудь новое, если используют официальные дипломатические ведомства? Что-то кардинально изменилось в поставках вооружения для Украины, что именно такими путями начала Россия оказывать давление?

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— Здесь есть две составляющие в вашем вопросе. Первый. Россия совершила агрессию против Украины, нарушив все цивилизованные и договорные рамки существования государств в мире. Введен ряд санкций против РФ, и все лидеры призывают Путина прекратить войну. Этого не происходит. И на фоне этой реальности, конечно, учитывать какие-то угрозы со стороны России по поводу непоставок техники в Украину, я думаю, это вообще никто уже не воспринимает серьезно. Это как белый шум. Теперь в помощь Украине. Действительно, за последние две недели динамика отношений европейских стран и США к формам и способам поставки военной техники изменилась. Если мы посмотрим на список последнего пакета американской помощи, там появились ранее не обсуждавшиеся образцы. Сейчас мы говорим о средствах поражения, о средствах разведки, ранее не поставлявшихся в Украину. С точки зрения Британии также расширяется спектр поставок вооружений. Ряд европейских стран, включая Чехию, уже даже передали образцы, которые используются на поле боя. То есть спектр вооружений действительно увеличился, и темпы поставок вооружений в Украину ускорились. Конечно, вряд ли Россия ожидала, что будет столь единая общая позиция стран НАТО и США по оказанию помощи Украине. Но фраза европейских лидеров о том, что Украина не может в этой войне проиграть, говорит, что мы можем надеяться на такую помощь и в дальнейшем.

— Может случиться так, что для России есть какие-то виды вооружения абсолютно недопустимыми, они на это не рассчитывали. И если сейчас Украина начнет получать какие-то виды вооружений, будет ли нанесена атака по этим конвоям, по тем странам? Есть какие-то такие для России красные линии?

— Мы почему-то исходим из логики РФ, страны, которая применяет крылатые ракеты без ограничений, угрожает использованием химического, ядерного оружия, потому что это прописано в его концепциях. И на фоне этого мы должны считаться не с российской логикой, а с собственной логикой. Наша логика состоит в том, что на втором этапе боевых действий РФ нам требуются более мощные образцы вооружений. Было заявление и министра обороны Резникова, и неоднократные выступления президента Зеленского в парламентах и органах власти перед разными странами, где говорится о том, что мы нуждаемся в дальнобойных средствах поражения, авиации, комплексах противовоздушной обороны, танках и других образцах. Это то, что начинает потихоньку передаваться Украине. Когда мы говорим об образцах, наиболее беспокоящих россиян, то я думаю, что это действительно дальнобойные средства поражения, которые способны уничтожать самолеты и вертолеты, или их средства подвоза, логистические средства на расстоянии до 300 км. Это то, что нам сегодня не хватает. Потому что у нас сегодня самая ударная рука — это до 100−120 километров, этого мало. Если мы говорим, готовимся ко второй фазе войны с Россией за Донбасс, то действительно мы нуждаемся именно в этих образцах, которых пока у нас критически не хватает. Но появляется зарубежная артиллерия, например, поставки из той же Чехии гаубиц, уже воюющих на поле боя. Это гаубицы и 152, и 155 миллиметров, абсолютно эффективные по сравнению с советскими образцами. Есть американские контрбатарейные радары. То есть, этот процесс происходит, и россиян, я думаю, очень беспокоит как раз перспектива получения дальнобойных средств поражения.

— Помнится, как глава российского МИДа Лавров прямо, кажись, угрожал, что если в Украину пойдет такое тяжелое вооружение, то они будут наносить по ним ракетные удары.

— Смотрите, тяжелое оружие в Украину уже поступает. Риски ударов РФ по нашим путям передачи оружия из европейских стран Генеральным штабом оцениваются. Есть несколько способов и стратегий получения этой легкой и тяжелой техники, которые сегодня, в принципе, реализуются. Мы действительно не исключаем, что такие удары могут быть. Но, условно говоря, если такие удары будут нанесены по странам НАТО, то это значит, что, наконец, мы можем надеяться, что страны НАТО еще на другом формате включатся в ведение боевых действий с РФ. Если говорить жестко, то фактически обострение такого сценария будет на пользу Украине, потому что мы можем рассчитывать на включение стран НАТО в боевые действия в более интенсивном формате.

— Телеканал СNN сообщает, ссылаясь на неназванного чиновника американской администрации, что в Белом доме обеспокоены, что в украинской армии очень быстро истощаются боеприпасы, особенно артиллерийские снаряды, поэтому ускоряют поставки вооруженной помощи. Эта вторая или последующая фаза войны, которая будет иметь место на востоке страны, поставка вооружения будет ключевой для ее динамики, для ее течения?

— Совершенно верно. На самом деле мы ожидаем того, что, условно говоря, несколько раз переносится эта вторая фаза боевых действий, потому что российские подразделения накапливают силы. Но темпы накопления действительно происходят достаточно медленно. Это не только вопрос техники, но и вопрос личного состава, его мотивированности и так далее. Если боевые действия начинаются, мы к ним уже готовы. И мы сейчас ставку делаем на те силы и средства, которые у нас сегодня есть и то, что у нас накоплено. То есть мы не можем говорить о том, что решающую роль во второй фазе битвы за Донбасс сыграют американские или европейские ракеты или пушки. Этого не будет. Мы будем воевать тем, что у нас сегодня есть. Но в дальнейшем, когда мы говорим о продвижении линии обороны дальше, вытеснении противника из укрепленных их точек, начиная и по линии столкновения на Донбассе, то нам действительно так нужны дальнобойные высокоточные образцы, обеспечивающие гарантированное уничтожение вражеской силы, минимизацию ущерба для наших городов. И это как раз уже третий этап боевых действий, очень нуждающийся в усилении уже высокотехнологичными и мощными образцами. Вторую волну войны мы будем воевать львиной частью советского вооружения.

— Что происходит с российским вооружением? Потому что, очевидно, Россия тоже не планировала вести эту войну более 50 дней. Это во-первых. Отмечалось, что в России остановил работу производитель зенитно-ракетных комплексов, якобы из-за нехватки комплектующих. Я могу предположить, пожалуй, санкции сыграли в этом свою роль. Насколько здесь будет истощаться именно российская военная машина на фоне того, что война затянулась, и на фоне санкций?

— Здесь важно тактику не смешивать со стратегией. Остановка Уралвагонзавода, невозможность производить корабли за неимением немецких или европейских комплектующих, неспособность производить бронежилеты, так как не поставляется европейская бронированная нить. Все эти факторы влияют на создание новых образцов техники, когда мы говорим о РФ. Сейчас россияне воюют накопленными запасами. Если мы говорим о танках, штатная структура была в 3300 танков у россиян, мы уничтожили 700, но они начинают с баз снимать старые образцы, менее эффективные, менее защищенные, но их около 10 тысяч. Они подтягивают их снова на линию ведения боевых действий. Они уничтожаются проще, но в любом случае их следует уничтожать, и они все равно олицетворяют военную мощь и угрозу. Похожая ситуация и с другими образцами. Там из-за накопленности этих образцов мы как раз и вынуждены тратить значительные силы на уничтожение этой техники. Как это влияет в дальнейшем на ведение боевых действий? Мы сейчас переживаем эту подготовку ко второй кампании и по итогам смотрим, что у нас происходит. И потом возникает вопрос соотношения потенциалов. Мы надеемся, что помощь США и Европы нам обеспечит компенсацию ущерба военной технике. Ситуация с россиянами значительно сложнее. Здесь роль будут играть объемы запасов. Так что во всяком случае война будет продолжаться и так или иначе запасы оружия с обеих сторон будут уничтожаться. И в любом случае это будет определять общий ход боевых действий. Это в любом случае длительный процесс.

— Индия, которая годами покупала в России вооружение, в частности вертолеты Ми-17, отказывается это делать. Насколько сейчас эта война вообще отнимет у России покупателей ее оружия? И насколько это сейчас для России критично?

— С одной стороны, критически, а с другой стороны, значительно большее влияние на состояние вообще экономики России будут иметь санкции. Потому что все изготавливаемые образцы оружия имеют технологические компоненты, которые были связаны с европейскими странами. Мы с вами упоминали о танках из Уралвагонзавода. Танк еще можно, условно говоря, сводить, но система управления огнем, которая имела поставляемые через Беларусь французские тепловизионные матрицы, если их нет, то танк ночью «слепой». То есть такие танки не имеют достаточного боевого потенциала. Ранее все образцы техники, которые экспортировались у россиян, все равно имели содержание компонентов зарубежного производства. И, таким образом, нехватка этих компонентов существенно повлияет на экспортный потенциал российской техники. Но для нас более важно действие санкций, которое подрывает экономику РФ. Так что я думаю, что санкции будут иметь влияние, но пока мы говорим о текущей ситуации, мы и россияне владеем запасами, но наше преимущество заключается в том, что используемую технику или вооружение нам компенсируют страны НАТО и США. Я ожидаю как раз ленд-лиз, и ускорение процессов и получения техники, и главное переформатирование нашей оборонной промышленности. Потому что удары по нашим промышленным объектам заставляют нас рассматривать новую систему оборонной промышленности, и в формате закона о ленд-лизе говорить не только об оружии, но и способности его ремонтировать, восстанавливать и так далее. Это параллельная задача, параллельная с получением зарубежного оружия.

— Мне кажется, что закон о ленд-лизе уже начинает имплементироваться или еще нет?

— Он еще нуждается в прохождении определенных законодательных ступеней, еще не до конца завершен. Но повторяю, закон, готовность законодательной и исполнительной ветви власти США быстро его принять и реализовать важнейшую составляющую нашей стабильной обороноспособности в условиях, когда наш потенциал обороны в значительной степени зависит от получения зарубежных образцов вооружения.

— CNN сообщает, что оружие и техника стоимостью 800 миллионов долларов из последней партии уже начали поступать в Украину.

— Пакеты военной помощи из США регулярны, сейчас темпы ускорения увеличиваются. Но когда мы говорим о законе о ленд-лизе, это значительно более широкий процесс, предусматривающий, скажем так, сокращение формальных процедур и удовлетворение потребностей, когда американская оборонная промышленность начинает работать на Украину, потому что за это рассчитываются американский бюджет. Так, как во время Второй мировой войны США оказывали поддержку сначала Британии, а затем Советскому Союзу в борьбе с фашизмом. Сейчас история повторяется.

— По этой теме Владимир Зеленский говорит о том, что некоторые страны мира под давлением собственного народа разблокировали поставки оружия Украине, но этот процесс растягивается на две-три недели. Две-три недели в целом — это критический момент? Насколько срочно сейчас нужно Украине вооружение?

— Иногда это выглядит критично. Если бы сегодня мы получили дальнобойные ракеты от США с дальностью пуска до 300 километров, в течение недели в авральном формате мы научились бы это оружие использовать. Это значит, что в ведении боевых действий на Донбассе мы на расстоянии 300 километров могли бы уничтожить все российские колонны, аэродромы, на которых базируются самолеты, которые готовятся наносить воздушные удары. И тогда означает, что эта неделя имела бы решающее значение для того, чтобы мы увеличили количество сбитых врагов и уменьшили риски для наших солдат. В таком формате это действительно выглядит критично.

— А у нас таких ракет нет сейчас?

— На сегодняшний день у нас самая дальнобойная рука — это ракета Точка-У с дальностью 120 километров. Затем у нас идут модернизированные Ольхи с дальностью до 100 километров, а затем начинается штатное советское вооружение, Смерчи с дальностью до 70 километров. То есть фактически у нас этот участок, начиная со 120 километров, он не закрыт. А если бы мы это имели, то это существенно укрепило бы наши и оборонительные, и наступательные возможности.

— Россия сейчас готовит большую войну на востоке страны. Мы все это знаем, говорим, прогнозируем, анализируем. Если это так, зачем сегодня утром пять ракетных ударов были нанесены по Львову? Притом что в гражданскую инфраструктуру. Им больше некуда ракеты свои использовать?

— Фактически процесс давления на Украину с использованием ракетного вооружения продолжается. Первая волна ракетных ударов в начале войны была направлена на то, чтобы уничтожить аэродромы, авиацию, системы ПВО, это было реализовано частично. Затем ракетные удары направлялись и по сей день на объекты оборонной промышленной инфраструктуры. Мы говорим об оборонных и ремонтных заводах, которые способны ремонтировать и производить военную технику. Параллельно в этом процессе уничтожались базы, где могут быть горючее, арсеналы и так далее. То есть этот процесс идет параллельно с боевыми действиями в других регионах. Я думаю, что использование ракетного вооружения будет продолжаться и дальше. Но удары сегодня по Львову, в том числе, имели четкий намек, с чего мы начинали наш разговор. Потому что Львов такой хаб, через который заходит зарубежная техника. И здесь, возможно, цели не имели значения для россиян, имел сам факт нанесения ударов по Львову, который состоялся сегодня.

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