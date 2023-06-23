НАТО может считать нападением на Альянс использование ядерного оружия — резолюция в Сенате 23 июня, 03:21 НАТО предупреждает РФ о последствиях применения ядерного оружия (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В Сенате США зарегистрировали двухпартийную резолюцию, которая призывает НАТО считать нападением на Альянс в случае применения РФ ядерного оружия против Украины.

Об этом сообщает Голос Америки.

Авторами документа являются демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

«Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО», — заявил Грэм.

Видео дня

Он назвал провокацией заявления о перемещении российского ядерного оружия в Беларусь. Грэм подчеркнул, что необходимо объяснить агрессору последствия его действий.

«И наше сообщение к тем, кто окружает Путина, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-то его отдаст, вы можете ожидать массивный ответ от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО», — заявил сенатор.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.