НАТО предоставит Украине оборудование для защищенной связи Сегодня, 15:43 59 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг и Петр Порошенко Фото: Пресс-служба президента Украины

НАТО до конца года предоставит Вооруженным силам Украины оборудование для защищенной связи, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как передает Reuters, об этом он заявил 13 декабря во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

По словам Столтенберга, поставка военного оборудования является частью программы НАТО по укреплению ВСУ в размере 40 млн евро.

Генсек НАТО подтвердил поддержку стремлений Украины присоединиться к Альянсу.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию незамедлительно освободить украинских моряков и позволить свободную навигацию в Керченском проливе.