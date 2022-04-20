«Можно было сделать две недели назад». Огрызко о реакции государств Запада на потребности Украины в вооружении — интервью 20 апреля, 17:30 Цей матеріал також доступний українською Загрузка в США оружия для Украины (Фото:defense.gov)

Главы государств Запада и руководство НАТО из-за политических дискуссий постоянно опаздывают с ответом на запросы Киева относительно оружия, рассказал в эфире Радио НВ Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России.

— Командир полка Азов обратился к международным лидерам. И сказал о том, что он призывает буквально международных лидеров организовать коридоры, по которым можно будет вывезти людей из-под этого удара. Речь идет о гражданских лицах. Командир полка Азов Денис Прокопенко сказал о том, что в этих укрытиях находятся гражданские люди, в первую очередь это малолетние дети. И они там спасаются от того, что называется «русским миром». Как должен отреагировать мир, как вы думаете?

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— Реакция давно должна быть и не только на Мариуполь. Ибо это действительно то, что нельзя себе представить в ХХІ веке. Это то, что пережила Украина и в Буче, и в Ирпене, и в Гостомеле, и в Бородянке, и в Харькове, и во многих других городах и селах. Но к сожалению, мир настолько стал толстокожим, что его даже такие вещи не побуждают к скорым действиям. И хотя мы действительно благодарны всем тем, кто помогает Украине, кто наконец-то понял, что речь идет не только об Украине, речь идет об их собственной безопасности, но все это делается настолько медленно и настолько неловко, что безусловно рассчитывать на скорую реакцию, мне кажется, не стоит. Это то, чего наши западные партнеры быстро делать или не умеют, или не могут, или не умеют и не могут. Поэтому здесь нужно только полагаться на наши Вооруженные силы, на наши собственные возможности, которые есть по состоянию на сейчас. То, что будет через два дня, через пять дней, это другая ситуация. Есть надежда, что наши военные уже в ближайшие часы, может, десятки часов получат то оружие, которое позволит серьезно менять ход.

— Я увидел информацию о том, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о решении поставлять в Украину тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику. И я думаю, что если уж Нидерланды, а это страна, которая не спешила предоставлять Украине оружие, согласилась, что дальше уже просто невозможно тормозить и мы действительно с вами являемся свидетелями и участниками больших перемен. Но здесь вопрос в цене, которую платят украинцы, и сколько еще нужно времени для того, чтобы реализовать в полной мере те возможности, которые есть у наших партнеров.

— Как раз в этом и вопрос. Да, есть информация о том, что оружие, это тяжелое оружие, по меньшей мере американское, уже в Европе. Есть информация, что будут проходить или проходят тренинги наших специалистов, наших военных, каким образом этим оружием пользоваться. Только вопрос в задаче, а это нельзя было сделать две недели назад? Перед очередным российским нашествием, которое сегодня набирает обороты, и мы читаем эти тревожные сообщения из Запорожской области, из Донбасса. Там идут жесткие, ожесточенные, кровавые бои. Так почему мы все время опаздываем? Вот тот вопрос, который меня волнует, и на который у меня, к сожалению, до сих пор нет ответа. Да, очень правильно вы сейчас упомянули решение премьер-министра Нидерландов, правильное решение Германии предоставлять нам оружие. Но где оно? Это вопрос, который, к большому сожалению, волнует сегодня всех. Почему политические решения принимаются, а потом до реализации, как говорится, далекий путь? Это не игра, по меньшей мере, со стороны Германии, свидетельствующая о сомнительных ценностях, которыми руководствуются некоторые немецкие политики. Что мешает сегодня господину Шольцу, господину министру экономики, выдающему лицензии, принять окончательное решение и сделать так, чтобы это оружие было максимально быстро?

— А промедление может быть частью такой политической игры, да?

— Согласований, каких-то решений дополнительных и так далее. Хотя те же немецкие политики очень четко говорят: дорогие друзья, бундесвер может легко закупить то оружие, которое нужно Украине, и продать его из своих запасов напрямую. Не нужно никаких согласований, никаких очередных совещаний и так далее. Надо просто действовать. Почему же наши уважаемые друзья, которые вроде бы на словах принимают правильное решение, потом не действуют? А это стоит украинцам реки крови.

— Вот то, что вы сейчас упоминали, это наступление развивается на востоке нашей страны. Я не знаю, вряд ли можно сказать развивается, потому что Вооруженные Силы сдерживают это нашествие. И также присутствуют на этом совещании генеральный секретарь НАТО, президент Европейской комиссии и президент Европейского совета. Это такое заседание НАТО в уменьшенном варианте? Как вы оцениваете, чего можно от этого ожидать?

— Первое. Почему сегодня? Этот вопрос у меня опять-таки стоит главным в повестке дня. Разве мы не читали еще несколько недель назад оценки тех же американских аналитиков, экспертов? Разве мы не читали информацию американских разведчиков о том, что идет накопление сил, и Московия начнет очередное наступление? Почему нужно ждать самого наступления, чтобы только собраться и начать думать, а что же мы сделаем в ответ? Повторяю снова, это то, на что у меня нет ответа.

— У меня такое чувство, что наши партнеры, как люди достаточно прагматичные, постоянно проверяют Украину на жизнеспособность. И вот глядя на то, что выдержали этот удар, можно двигаться дальше.

— Вот разве что сегодня, когда Урсула фон дер Ляйен побывала в Буче, когда там побывал господин Боррель, мне кажется, что толщина кожи уменьшилась до микронов. Потому что они воочию видели то, что они уже никогда в жизни не забудут. А вот господин Макрон не видел, господин Шольц не видел, господин Байден не видел, господин Столтенберг не видел и не хочет, я думаю, видеть. И вот потому они это видят по телевизору, что уже видели не один раз. Они видели Сирию, они видели Ирак, они видели другие вещи. Но это по телевизору, это так себе, это сериал для многих, хоть и страшный. А вот когда это идет через эмоции, через восприятие, через тот ужас, который человек себе даже не может представить, что пережили эти мирные жители той же Киевщины или Харьковщины, или любого другого оккупированного Россией города. Это уже совсем другое. Вот они этого не ощущают. И по-моему, именно в этом причина такой какой-то медлительности, какой-то неторопливости. Подумаешь, еще на неделю еще погибнет несколько сотен украинцев. Война есть война, война все списывает.

— Цинизм.

— Честно говоря, мне это болит, потому что за этим не чувствуется, что люди действительно понимают важность быстрых, возможно даже жестких, но правильных политических решений, когда терпеть и ждать уже нельзя.

— А что с президентом Байденом? Сначала его окружение сказало, что не планирует этот визит в Киев, потом Байден якобы отвечая на вопросы журналиста, сказал, что он готов приехать, потом снова была коррекция. Возможен ли визит президента США в Украину? Хотя мы понимаем, что это не совсем безопасное путешествие.

— Боюсь, что нет. В Америке традиционно вопрос безопасности президента — это вопрос номер один, и это на уровне, так сказать, безопасности страны. Поэтому, возможно, даже он и хотел бы лично осуществить такой визит, но я думаю, что его окружение и обеспечивающая его функционирование служба безопасности такого разрешения не даст. Но мы знаем, что готовится визит высокого уровня. Он состоится. Но давайте подождем немного, он должен быть в ближайшее время.

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