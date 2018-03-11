НАТО: политика Альянса в отношении Украины не изменилась - изменилась политика Украины

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Накануне Альянс предоставил Украине статус страны-аспиранта
Фото: открытый источник

Накануне Альянс предоставил Украине статус страны-аспиранта

Политика Североатлантического союза в отношении Украины не изменилась, заявил один из представителей НАТО после того, как Украину добавили в перечень стран-аспирантов, передает Радио Свобода.

"Политика НАТО остается та же. Изменилась политика Украины, и это отражено на сайте", - сказал представитель Альянса.

Напомним, что накануне в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта. Это означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу с НАТО.

Порошенко поприветствовал это решение и озвучил следующий шаг на пути вступления Украины в НАТО. А Волкер отметил, что Украина не готова к членству в НАТО.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове