НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

5 июля, 23:55
Швеция, Финляндия и НАТО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Швеция, Финляндия и НАТО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Североатлантический альянс пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии.

Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

«Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них есть крепкие национальные силы. У них есть возможность защитить себя», — отметил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

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Он также выразил надежду на то, что все страны-участницы альянса быстро ратифицируют протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

https://www.youtube.com/watch?v=g1Mq2NwhJiQ
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Швеция Финляндия Война России против Украины

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