НАТО пока не фиксирует изменений в ядерной стратегии России — Reuters 4 октября, 21:22 21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

НАТО не наблюдает изменений в ядерной стратегии России, но проявляет бдительность, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Альянса.

«Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной стратегии России, но НАТО и союзники сохраняют бдительность», — сказал чиновник, комментируя ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не будет наносить ядерный удар.