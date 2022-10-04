НАТО пока не фиксирует изменений в ядерной стратегии России — Reuters
21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
НАТО не наблюдает изменений в ядерной стратегии России, но проявляет бдительность, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Альянса.
«Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной стратегии России, но НАТО и союзники сохраняют бдительность», — сказал чиновник, комментируя ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.
21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».
По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не будет наносить ядерный удар.