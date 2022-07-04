НАТО подтвердило завершение переговоров о вступлении Финляндии и Швеции 4 июля, 23:07 Финляндия и Швеция (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО. Завтра, 5 июля, члены Альянса должны подписать протоколы о присоединении стран.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Затем протоколы о присоединении будут направлены ко всем странам НАТО для ратификации в соответствии с их национальными процедурами.

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Отмечается, что обе страны официально подтвердили свою готовность и способность выполнять политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО.

Переговоры велись между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции. Финскую делегацию возглавили министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен, шведскую — министр иностранных дел Анн Линде и государственный секретарь по вопросам обороны Ян-Олоф Линд. Встречи для каждой страны проходили под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Беттини Каденбах.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



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