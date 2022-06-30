«Исключений нет». Столтенберг опроверг существование списка вооружения, которое запрещено поставлять Украине 30 июня, 20:03 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет списка вооружения, которое он не будет поставлять Украине.

Как сообщает пресс-служба НАТО, во время брифинга после саммита в Мадриде в четверг, 30 июня, Столтенбергу задали вопрос, поддерживает ли он идею поставок в Украину западных боевых танков.



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В ответ генсек НАТО сказал, что Альянс «поддерживает идею поставок большого количества современного снаряжения, в том числе современного западного снаряжения». По его словам, сейчас задача НАТО — помочь Украине перейти с советского вооружения на современное, соответствующее стандартам Альянса.

«И, конечно же, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем… Украине нужен широкий спектр современного тяжелого оборудования стандарта НАТО, и об этом также шла речь на этом саммите», — добавил Столтенберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе», — ответил он на вопрос, существует ли на Западе негласная договоренность об ограничениях на поставки современных танков Украине.

26 мая Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину определенного вооружения, в частности, боевых самолетов и танков. Эту информацию опровергали, в частности, Чехия и Великобритания.



О предположительном негласном запрете на поставку танков 10 июня сообщил также Spiegel. По информации издания, власти Германии не разрешили Испании передать Украине тяжелое вооружение немецкого производства — 40 боевых танков Leopard-2.



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