«Извлекли урок из войны в Украине». Столтенберг заявил, что союзники договорились усилить поддержку Молдовы и Грузии 14 февраля, 16:01 Столтенберг заявил, что в НАТО извлекли урок из войны России против Украины (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Страны НАТО усилят партнерство и поддержку Грузии и Молдовы, уязвимых для вмешательства РФ, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, одним из уроков для Альянса стала война России против Украины. Она показала важность предоставления поддержки партнерам как можно раньше.

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«Поэтому союзники договорились усилить наше партнерство, оставаться в партнерстве с такими партнерами, как, например, Грузия, и сейчас мы работаем над тем, как усилить поддержку, связанную с кибернетикой, кризисным управлением и безопасной связью», — отметил генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО начало оказывать помощь Украине еще с 2014 года, в результате чего армия страны стала гораздо сильнее с тех пор.

Россия вторглась в Грузию в 2008 году на фоне попытки Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия. Южная Осетия, как и Абхазия, остаются оккупированными и полностью подконтрольными и зависимыми от России. После этого НАТО отказалось предоставлять Украине и Грузии ПДЧ по членству в Альянсе.

С 1995 года на территории непризнанного Приднестровья дислоцируется объединение Вооруженных сил Российской Федерации. Молдова неоднократно протестовала против этого.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове.



Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских».

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

