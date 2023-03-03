Украина отвечает двум основным требованиям к члену НАТО — Пристайко

3 марта, 17:48
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Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина может делать вклад в безопасность стран НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина может делать вклад в безопасность стран НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью NV заявил, что Украина отвечает двум основным требованиям к члену НАТО.

«Основные два требования к любому члену НАТО, которые прописаны: 1) страна должна принадлежать к этому региону 2) должна иметь возможность делать вклад в общую безопасность. Украина отвечает обоим этим критериям, никаких других критериев в Североатлантическом договоре нет», - заявил Пристайко NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=mqrcDoIYJLY

Посол Украины в Великобритании подчеркнул, что НАТО уже восстановила себя как одну из мощных организаций безопасности, а Украина должна стать членом Альянс «именно потому, что мы теперь сверхмощное государство и можем делать свой вклад».

Также он напомнил, что Украина является аспирантом НАТО.

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В феврале президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. А министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   НАТО Интервью NV Украина Украина НАТО Вадим Пристайко

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