По просьбе НАТО. Германия и Нидерланды передадут Словакии комплексы ПВО Patriot 19 марта, 03:25 Цей матеріал також доступний українською ЗРК Patriot (Фото:MissGarfield/flickr)

Германия и Нидерланды по просьбе НАТО передадут Словакии системы противовоздушной обороны Patriot. Их разместят возле аэропорта Слиач, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Системы ПВО предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории страны и ее жителей от ракетных угроз. Они начнут работать уже с середины апреля и будут функционировать около полугода.

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"Кабинет министров считает очень важным сделать активный военный вклад в усиление сдерживания и обороны альянса НАТО", — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, к такому шагу подтолкнуло «ухудшение ситуации в Европе» в результате вторжения РФ в Украину.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что Россия не допустит, чтобы третьи страны направили Украине комплексы ПВО советского или российского производства, снова пригрозив уничтожением конвоев с оружием. В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не будут в Москве решать, какую военную помощь может получать Киев для сопротивления российскому вторжению.

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