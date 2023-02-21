Приостановка участия России в ДСНВ: вся архитектура контроля над вооружениями разрушена — Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страну-агрессора Россию пересмотреть свое решение о приостановке своего участия в договоре о стратегических и наступательных вооружениях.
Об этом сообщает The Guardian.
«Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решения и уважать существующие договоренности», — сказал Столтенберг.
По его словам, решение России делает мир опаснее.
«Больше ядерного оружия и меньший контроль над вооружениями делают мир более опасным», — сказал он.
Столтенберг добавил, что это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями.
Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.