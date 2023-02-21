Приостановка участия России в ДСНВ: вся архитектура контроля над вооружениями разрушена — Столтенберг 21 февраля, 15:26 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страну-агрессора Россию пересмотреть свое решение о приостановке своего участия в договоре о стратегических и наступательных вооружениях.

Об этом сообщает The Guardian.

«Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля над вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решения и уважать существующие договоренности», — сказал Столтенберг.

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По его словам, решение России делает мир опаснее.

«Больше ядерного оружия и меньший контроль над вооружениями делают мир более опасным», — сказал он.

Столтенберг добавил, что это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями.

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

