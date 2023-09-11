НАТО в следующем году проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны, отработает отражение атаки РФ — FT 11 сентября, 11:36 НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны в 2024 году, в которых будет участвовать 31 страна Альянса и Швеция, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в учениях примут участие около 41 тысяч военных всех стран-членов НАТО и Швеции. Целью учений станет отработка отражения российской агрессии против одного из членов Альянса.

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По словам неназванных представителей НАТО, учения пройдут в феврале и марте следующего года и будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и более 50 кораблей.

В Financial Times отметили, что эти учения являются новыми с точки зрения технических возможностей. Поскольку они будут использовать реальные географические данные, чтобы создать более реалистичные сценарии для военных.



В программу учений также будет включена Швеция, поэтому общее количество стран, которые будут участвовать, достигнет 32. Военные учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии.



По данным источников издания, военные НАТО также будут учиться противодействию террористическим угрозам за пределами границ Альянса.

10 сентября издание ERR сообщило, что в Балтийском море начались масштабные учения стран НАТО Северное побережье. Они будут отрабатывать маневры в случае нападения РФ.

3 сентября латвийское издание Delfi отметило, что в Риге начинаются учения НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid 2023 и Steadfast Pinnacle

