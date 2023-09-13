НАТО опять не увидело признаков преднамеренного нападения России на Румынию 13 сентября, 23:03 Шахед (Фото:tvtoront/Twitter)

НАТО снова не увидело признаков преднамеренного нападения России на Румынию, на территории которой в третий раз за семь дней обнаружили обломки российских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя НАТО Дилана Уайта.

По его словам, румынские власти сохраняют бдительность и проводят полное расследование.

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«НАТО не располагает информацией, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на территорию союзников. НАТО солидарно с нашим союзником Румынией», — сказал Уайт.

Издание отмечает, что в Румынии третий раз за неделю сообщали об обнаружении фрагментов российского дрона.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Также 9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. После этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане сообщила, что в Альянсе не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

13 сентября в Румынии вновь обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.