Шольц перепутал Швецию с Украиной, говоря о расширении НАТО 14 июля, 15:28 Шольц оговорился во время общения с журналистами (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в курьезную ситуацию, перепутав Швецию с Украиной, когда говорил о расширении НАТО.

Инцидент произошел во время его традиционной летней пресс-конференции в Берлине.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал он.

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Канцлер рассмеялся, поняв, что допустил оговорку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Когда позиция Анкары изменилась, глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что теперь вопрос вступления Стокгольма в Альянс является «чисто техническим».

Вместе с тем, вопрос членства Украины в НАТО также остается на слуху на фоне недавнего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе — какие результаты для Украины

11−12 июля в Вильнюсе прошел саммит НАТО, в нем приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.