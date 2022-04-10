«Устрашите Путина в ответ». Бездействие Запада позорно, НАТО пора сделать пять радикальных шагов для Украины — резкое обращение The Observer 10 апреля, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Мир больше не имеет права закрывать глаза на зверства Путина в Украине, считает редакция The Observer (на фото акция в поддержку Украины в Сан-Паулу, Бразилия) (Фото:CARLA CARNIEL / Reuters)

Зверствами своей армии Владимир Путин довел украинскую демократию до выбора граждан между смертью и бегством, поэтому страны НАТО должны немедленно решиться на более действенную и прямую помощь Украине.

Война России против Украины — главные события 10 апреля

Об этом в своей редакционной статье 10 апреля пишет коллектив влиятельного британского еженедельника The Observer (принадлежит компании Guardian Media Group, которая также издает газету The Guardian).

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НВ приводит полный перевод этого резкого материала, отражающего консолидированную позицию редакционного коллектива издания.

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Ракетный удар России по вокзалу Краматорска — акт непростительного варварства. Сколько еще таких зверств должно произойти, прежде чем западные лидеры признают, что их стратегия в отношении Украины провальна? Сколько еще детей должно умереть, прежде чем НАТО перестанет оправдываться за бездействие? Сколько еще ждать, прежде чем Джо Байден, Борис Джонсон, Олаф Шольц и другие признают, что стоят перед выбором, который кажется неизбежным: либо вмешаться напрямую, либо проиграть?

Это неприятные, пугающие вопросы. Но с каждой взорвавшейся ракетой, с каждой запрещенной кассетной бомбой и артиллерийским снарядом, с каждым совершенным военным преступлением уклоняться от них становится все труднее. Западные правительства славят санкции против России и поставки оружия Украине как беспрецедентный объединяющий успех. Они говорят друг другу, какое замечательное дело делают. Но это не работает. Владимира Путина уже заклеймили как военного преступника и изгоя. Его средства заморожены, его приспешники наказаны [санкциями]. Стратегические задачи Москвы не выполнены, дискредитированная армия Путина — жестокий сброд, а ее военные цели лежат в руинах, подобно Мариуполю и Харькову. Его стране грозит неисчислимый долгосрочный экономический и репутационный ущерб.

Но Путина это не волнует. Он не останавливается — и нет никаких признаков того, что остановится. Все попытки вразумить его в духе «доброй воли» не увенчались успехом: Кремль лишь использовал их для того, чтобы затянуть время и сбить с толку [Запад и Украину]. Надежды на то, что Путина может свергнуть внутренняя оппозиция, остаются лишь надеждами. Тем временем отважные граждане Украины, которых попытались вогнать в страх, ждут нового кошмарного удара, пока их президент умоляет о больших объемах оружия, большей помощи — хоть какой-нибудь большей поддержке.

По словам Владимира Зеленского, ответственность за кровавую бойню в Краматорске несут российские «нелюди». Она была частью преднамеренной стратегии убийств мирных жителей и создания безжизненной пустоши. «Они не отказались от своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — сказал Зеленский.

Он прав. Ну конечно же, он прав. Любой, кто смотрит телевизор или читает свободные от цензуры газеты и социальные сети, знает, что он прав. Знают это и все 30 держав НАТО. Но даже несмотря на то, что они осуждают [Россию за] Краматорск, Бучу и другие недопустимые вещи, миллионам незащищенных украинцев фактически предлагают дожидаться еще более чудовищного [события] — полномасштабного наступления на востоке Украины усиленных российских войск.

И пока Запад наблюдает, вот до чего Путин довел украинскую демократию. У народа теперь только такой выбор: спасаться бегством или столкнуться с изнасилованиями, пытками и смертью.

Нельзя терпеть такое варварство. Продолжающиеся позорные, безрезультатные крики Запада со стороны недопустимы. Чем раньше Байден и остальные перестанут заламывать руки и начнут отдавать приказы, тем лучше. Хотя все приветствовали солидарность с Украиной, которую Борис Джонсон продемонстрировал вчера в Киеве, она не изменит расчетов Москвы. Путин правит с помощью страха. Так устрашите его в ответ. Он не хочет воевать с Западом, не говоря уже о том, чтобы вести Третью мировую войну — последняя отговорка, которой НАТО объясняет свой отказ противостоять Путину. Он знает, что проиграет. И это его страшит.

Итак, вот лишь некоторые из трудных решений, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть.

Во-первых, прямая интервенция для создания «безопасной гавани» на западе Украины, куда могли бы съезжаться перемещенные лица, вместо того чтобы бежать за границу. Заранее сообщите Москве о локации и границах такого места. Дайте понять, что его будут защищать авиация НАТО и сухопутные силы, приглашенные Киевом.

Во-вторых, необходимо объявить неоккупированный город Одесса закрытым и неприкосновенным. Отправьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и предупредите Россию о том, что она обязана прекратить удары по побережью — иначе столкнется с серьезными неуточненными последствиями.

В-третьих, объявите Путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения будут снова стрелять по мирным жителям, как в Краматорске, то будут сочтены законными военными целями НАТО.

Четвертое: поставьте Киеву истребители и танки.

Пятое: заблокируйте весь российский экспорт ископаемого топлива.

Это радикальные шаги. Риски очевидны. Но единственная альтернатива — бесконечная бойня. Если Запад всерьез намерен добиться прекращения войны, эти и подобные решительные действия могут оказаться единственным оставшимся выходом.

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