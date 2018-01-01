НАТО обвинил Россию в нарушении договора о ликвидации ракет Сегодня, 20:18 12 Цей матеріал також доступний українською Страны НАТО приняли совместное заявление о нарушении Россией договора о РСМД

В НАТО признали, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и призвали Москву вернуться к соблюдению договора.

В совместном заявлении министров иностранных дел стран-участников НАТО по итогам саммита в Брюсселе указывается, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729 в нарушение договора о РСМД от 1987 года.

"Мы решительно поддерживаем выводы Соединенных Штатов о том, что Россия нарушает свои обязательства по договору о РСМД", - цитирует Reuters заявление НАТО.

Указанный договор запрещает США и России разрабатывать, испытывать и иметь на вооружении крылатые и баллистические ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 км.

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В условиях обострения напряженности между Москвой и Западом президент США Дональд Трамп в октябре пообещал выйти из договора. Он обвинил Россию в том, что она нарушила договор, разработав крылатую ракету Новатор 9M729, известную также как SSC-8. Ее заявленный радиус действия составляет до 2600 км.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не выполнит своих обязательств в рамках соглашения.

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