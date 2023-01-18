Среди тем — поддержка Украины и ход войны. В Брюсселе открывается заседание высшего военного органа НАТО: что будут решать 18 января, 07:20 Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на встрече с украинскими курсантами, ноябрь 2022 года (Фото:Пресс-служба НАТО)

В среду, 18 января, в Брюсселе начинается двухдневное заседание Военного комитета НАТО — высшего военного органа Альянса. Среди ключевых тем этой встречи будет развязанная Россией война и помощь НАТО Украине.

На заседании в Брюсселе соберутся представители генеральных штабов 30 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, которые находятся в процессе присоединения к Альянсу. Кроме того, в Брюссель приедут военные представители ряда партнеров НАТО, включая Украину.

Видео дня

Возглавит двухдневное заседание нидерландский адмирал Роб Бауэр, действующий глава Военного комитета НАТО. Общая тема встречи — проблемы и вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не будет участвовать в заседании, поскольку в эти дни едет на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария.

На 18 января в рамках заседания комитета запланированы такие события и темы:

Со вступительной речью выступят заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ и глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр (п рямая трансляция в 12:00 по Киеву).

рямая трансляция в 12:00 по Киеву). На первой сессии будут говорить о политических целях НАТО и «проблемах безопасности, с которыми сталкивается Альянс».

Вторая сессия будет сосредоточена на предварительных выводах и наблюдениях за ходом войны РФ против Украины , речь пойдет также об ускорении внедрения нескольких стратегических концепций НАТО ( Warfighting Capstone Concept и Warfare Development Agenda). Руководители генеральных штабов НАТО обсудят военный потенциал Североатлантического союза и его способность защититься от различных вызовов как сейчас, так и в будущем.

, речь пойдет также об ускорении внедрения нескольких стратегических концепций НАТО Warfighting Capstone Concept и Warfare Development Agenda). Руководители генеральных штабов НАТО обсудят военный потенциал Североатлантического союза и его способность защититься от различных вызовов как сейчас, так и в будущем. Третью сессию возглавит американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Он должен представить обновленные данные о выполнении Альянсом Концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

Четвертая сессия будет посвящена готовности сил НАТО и обеспечению вооруженных сил Альянса, внимание сосредоточат на военных запасах и логистике.

19 января, во второй день заседания Военного комитета НАТО, его участники сосредоточатся на таких проблемах:

На первой сессии в этот день руководители Генеральных штабов стран НАТО встретятся со своими коллегами из стран, являющихся союзниками Альянса в контингенте KFOR ( Международные силы по поддержанию мира в Косово) — в частности, из Армении, Австрии, Финляндии, Ирландии, Молдовы, Швеции, Швейцарии и Украины. Дискуссия будет сосредоточена на ситуации в Косово, безопасности и миссии KFOR.

Международные силы по поддержанию мира в Косово) — в частности, из Армении, Австрии, Финляндии, Ирландии, Молдовы, Швеции, Швейцарии и Украины. Дискуссия будет сосредоточена на ситуации в Косово, безопасности и миссии KFOR. Вторая сессия комитета в этот день будет посвящена небоевой миссии НАТО в Ираке — страны Альянса обсудят эту тему со Швецией, Финляндией и Австралией (р ечь идет о предоставлении помощи Ираку в содействии большей стабильности, развитии институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма).

ечь идет о предоставлении помощи Ираку в содействии большей стабильности, развитии институтов безопасности и обороны и искоренении терроризма). На третьем заседании в этот день военный комитет НАТО будет обсуждать текущую поддержку Украины со стороны стран Альянса.



После завершения всех сессий, в 15:00 в четверг, 19 января, руководители Военного комитета НАТО и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе дадут совместную пресс-конференцию.

Военный комитет НАТО является основным военным консультативно-совещательным органом для высших гражданских органов НАТО — Североатлантического совета и Группы ядерного планирования. Военный комитет Альянса вместе с Североатлантическим советом, куда входят постоянные представители всех стран НАТО, являются старейшими постоянно действующими органами Альянса.