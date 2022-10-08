«Должны быть готовыми». НАТО необходимо сделать больше для защиты Альянса от РФ — Минобороны Германии 8 октября, 16:57 Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

НАТО должно сделать больше для общей безопасности, чтобы защитить себя от потенциальных действий России и российского диктатора Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Она подчеркнула, что мир не знает, куда может зайти путинская мания величия, сообщает Reuters.

«Мы, НАТО, должны сделать больше для нашей общей безопасности, потому что мы не можем знать, как далеко может зайти путинская мания величия», — заявила Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

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Она также напомнила об угрозах РФ в адрес Литвы.

«Мы слышали угрозы России в адрес Литвы, которая вводила европейские санкции на границе с Калининградом. Это далеко не первые угрозы, и мы должны отнестись к ним серьезно и быть готовыми», — сказала она.

7 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что НАТО должно принять Украину после победы над Россией.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.