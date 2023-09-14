В НАТО считают падение обломков дронов на территории Румынии «случайными инцидентами», а не направленными нападениями 14 сентября, 15:20 Мирча Джоанэ (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/Flickr)

НАТО не видит угроз атак со стороны России и считает падение обломков дронов на территории Румынии случайными инцидентами, а не направленными нападениями.

Об этом заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ во время встречи в Кишиневе с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, сообщает Stirile TV.

Джоанэ во время встречи в Кишиневе с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, что события на границе с Румынией «следует классифицировать как инциденты, а не как направленные нападения».

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«У нас нет преднамеренного нападения на союзника по НАТО. Инциденты могут случаться, случались раньше и могут повториться в будущем», — заявил он.

Он добавил, что НАТО принимает меры для защиты территории союзников, в том числе и Румынии.

«Мое сообщение то же самое из Кишинева, Бухареста, Брюсселя и Вашингтона: доверяйте НАТО! Мы выполняем свой долг», — заявил Джоанэ.

Ранее официальный представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что у альянса нет информации, указывающей на какое-либо преднамеренное нападение России на территорию союзников.

Падение обломков БПЛА на территории Румынии — что известно

Издание отмечает, что в Румынии третий раз за неделю сообщали об обнаружении фрагментов российского дрона.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Также 9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. После этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщила, что в Альянсе не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.