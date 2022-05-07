НАТО не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия 7 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала войны в Украине Альянс не заметил изменения в российской ядерной стратегии.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметило никаких изменений в ядерной стратегии России», — сказал Столтенберг.

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Он также отметил, что Альянс не видит изменения уровня готовности российских ядерных сил.

«Наша задача — минимизировать этот риск (применения ядерного оружия — ред.). НАТО — самый сильный альянс в мире. И наш месседж понятен: если бы было использовано ядерное оружие, то со всех сторон были бы только побежденные», — подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что у НАТО есть право помогать Украине, защищающей свой суверенитет.

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