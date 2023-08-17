НАТО не выявило изменений в ядерной позиции России — Столтенберг 17 августа, 16:01 Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не обнаружил никаких изменений в ядерных силах России и не видит причин пересматривать собственную соответствующую структуру.

Об этом он заявил на конференции в Норвегии в четверг, 17 августа, сообщает Reuters.

«Мы не видели никаких изменений в их ядерных силах, которые побудили бы нас изменить наши силы и то, как они организованы. Пока мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны», — сказал Столтенберг.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна хочет разместить на своей территории ядерное оружие по программе Nuclear Sharing.

Россия продолжает угрожать Украине и миру применением ядерного оружия. Например, 5 июля экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ядерной эскалацией и отметил, что якобы войну можно «закончить за несколько дней», если Украина перестанет получать помощь от партнеров.

