НАТО не подтверждает, что Китай передает оружие России — Столтенберг

18 апреля, 23:01
Поделиться:
Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 18 апреля, что пока нет никаких доказательств того, что Китай передает России военную помощь.

Об этом сообщает CNN.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией и до сих пор не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России», — сказал он.

Видео дня

Он вновь повторил, что для Китая «было бы большой ошибкой» поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Ранее СМИ со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщили, что Китай одобрил оказание летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года.

Читайте также:

Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва, Пекин, 14 апреля 2023 года (Фото:Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS) «Китай строит из РФ цифровой ГУЛАГ». Предоставит ли Пекин оружие Москве и для чего ему нужна Бразилия в контексте войны в Украине — Климкин

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии.

Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Китай НАТО Йенс Столтенберг

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X