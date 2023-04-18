НАТО не подтверждает, что Китай передает оружие России — Столтенберг 18 апреля, 23:01 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 18 апреля, что пока нет никаких доказательств того, что Китай передает России военную помощь.

Об этом сообщает CNN.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией и до сих пор не видели никаких доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России», — сказал он.

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Он вновь повторил, что для Китая «было бы большой ошибкой» поддерживать незаконную войну российского диктатора Владимира Путина.

Ранее СМИ со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщили, что Китай одобрил оказание летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии.

Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.