НАТО не планирует разворачивать новые ядерные ракеты в Европе - Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО берет на себя ответственность за безопасность всех союзников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе.

Об этом сообщает сайт Альянса.

"НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе. Но мы, как Альянс, берем на себя ответственность за безопасность всех союзников. Мы не должны позволять безнаказанно нарушать договоры по контролю над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями вообще", - сказал генсек.

По его словам, США полностью выполняют свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Поэтому в Европе пока нет новых ракет США. Есть новые российские ракеты", - сказал Столтенберг.

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