НАТО не планирует разворачивать новые ядерные ракеты в Европе - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе.
Об этом сообщает сайт Альянса.
"НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе. Но мы, как Альянс, берем на себя ответственность за безопасность всех союзников. Мы не должны позволять безнаказанно нарушать договоры по контролю над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями вообще", - сказал генсек.
По его словам, США полностью выполняют свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Поэтому в Европе пока нет новых ракет США. Есть новые российские ракеты", - сказал Столтенберг.
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