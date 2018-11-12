12 ноября 2018, понедельник

НАТО не планирует разворачивать новые ядерные ракеты в Европе - Столтенберг

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Йенс Столтенберг заявил, что НАТО берет на себя ответственность за безопасность всех союзников

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО берет на себя ответственность за безопасность всех союзников

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе.

Об этом сообщает сайт Альянса.

"НАТО не намерено разворачивать новые ядерные ракеты в Европе. Но мы, как Альянс, берем на себя ответственность за безопасность всех союзников. Мы не должны позволять безнаказанно нарушать договоры по контролю над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружениями вообще", - сказал генсек.

По его словам, США полностью выполняют свои обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Поэтому в Европе пока нет новых ракет США. Есть новые российские ракеты", - сказал Столтенберг.

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