«Украинцы должны понять». НАТО не будет воевать за Украину — израильский офицер 4 октября, 17:19 Президент Владимир Зеленский держит заявку об ускоренном вступлении Украины в НАТО, рядом с ним стоят спикер Рады Руслан Стефанчук и премьер Денис Шмыгаль, 30 сентября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ заявил, что украинцам необходимо понять — за них не будет воевать НАТО.



«Украинцы должны прекрасно понять, что НАТО не будет воевать за Украину. Помогать — да. Оружие — да. Разведданные — да. Воевать — нет. Это нужно уяснить. Это не должно быть в головах, что это палочка-выручалочка: завтра примут в НАТО и все будет хорошо. Возможно, и примут в НАТО, но это не должно быть установкой в голове. Никто, кроме самих украинцев, воевать за их свободу и землю не будет. Это факт. Вот и все», — заявил Левин Радио НВ.

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В то же время, военный эксперт сказал, что заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО важна, хотя, возможно, и выглядела наивно.

По его словам деятелям Запада нужно будет на каком-то этапе определиться, насколько они действительно хотят, чтобы на планете продолжал торжествовать триумф западных ценностей, либерализм, свобода слова, демократия и верховенства права или они готовы капитулировать перед азиатской деспотией — Китаем.

«Это же не секрет, что Китай рассматривает себя, как следующего гегемона, который придет на смену англосаксам. Вот этот момент с заявкой на вступление в НАТО, каким бы он ни был наивным, детским, над которым можно смеяться, — это все еще раз показывает, что Украина четко стоит на этих ценностях и движении в эту сторону», — сказал Левин.

Военный эксперт также отметил, что для России гораздо опаснее вступление в НАТО Финляндии, чем Украины, «потому что с территории Финляндии можно нанести молниеносный удар по российским базам, в том числе по ядерным объектам, которые находятся как раз на севере страны».

«Как Финляндию могли принять, также могут принять и Украину. Посмотрим. Все зависит от ситуации на поле боя. Если Украина продолжит побеждать и деоккупировать свои территории, мы будем видеть, как и риторика меняется», — подытожил он.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

Под заявлением подписались:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Йоханнис;

президент Словакии Зузана Чапутова.

Против ускоренного вступления Украины в НАТО выступил президент Болгарии.

В Белом доме заявили, что «пока не время для проведения процесса принятия Украины в НАТО».

По данным Politico, заявление Украины стало неожиданностью для администрации Байдена.