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НАТО не будет отправлять корабли в Азовское море

Вчера, 17:38
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EPA

В НАТО считают, что активность Альянса в Черном море сейчас является достаточной

В НАТО не намерены отправлять корабли в Азовское море и планируют поддерживать активность в Черном море на нынешнем уровне.

Об этом заявил высокопоставленны военный чиновник Альянса накануне встречи министров в Брюсселе, передает Европейская правда.

"НАТО начал наращивать активность в Черном море в рамках мероприятий по сдерживанию и усиленной передовой присутствия Альянса. Мы достигли определенного уровня, намного более высокого, чем в 2014 году. Наш план - продолжать поддерживать этот уровень. Нет планов расширять присутствие НАТО на Азовское море" , - сказал он.

В ноябре 2018 года России пошла на открытую военную агрессию против Украины в Керченском проливе, захватив катера ВМС Украины и украинских моряков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил использование Россией военной силы против катеров ВМС Украины в Керченском проливе и призвал Кремль отпустить украинских моряков.

Столтенберг подчеркнул, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

Правительство Германии отклонило призыв Украины усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море в связи с агрессивными действиями Кремля. 

Теги:   Черное море Азовское море НАТО

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