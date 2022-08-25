«Будет классическая Третья мировая». НАТО может стать частью войны против России — Климкин 25 августа, 13:28 Эксклюзив НВ Украинские военные в Донецкой области. Август 2022 года (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Война России против Украины может стать Третьей мировой, предположил в эфире Радио НВ Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах.

«Есть значительная вероятность того, что Запад формально вступит в этот конфликт. Об этом уже говорят вслух. Раньше об этом говорили только в закрытых дискуссиях. Всем прекрасно понятно, что Запад перестал придерживаться тактики „а как бы чего ни получилось“. Да, они и дальше пытаются избежать эскалации, но логика „а как бы чего ни получилось“ постепенно отодвигается», — убежден Климкин.

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По мнению Климкина, Альянс изменил риторику: они говорят, что конфликт будет долгим и похожим на Первую или Вторую мировую войну.

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На уточняющий вопрос журналистки, допускают ли в НАТО, что могут стать участниками войны, дипломат ответил:

«Они официально говорят, что не хотят стать частью этой войны. Подчеркиваю: они уже на нашей стороне, но формально не являются частью нашей войны. Тем не менее дискуссии об этом ведутся. И в НАТО уже начинают понимать, что могут возникнуть в будущем условия, при которых они станут формально частью этой войны. И это будет классическая Третья мировая».

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