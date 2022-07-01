«В конвенционный вариант никто не верит». НАТО может снести российские войска, но за этим последует ядерный конфликт — Климкин 1 июля, 14:25 Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Мадриде, 30 июня (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя возможность атаки России на страны Балтии в интервью Радио НВ, заявил, что НАТО может остановить и «вообще снести» российские войска, но за этим последует ядерный конфликт.

«Там сегодня на территории находятся подразделения других стран НАТО, сейчас они усиливаются — вот немецкая бригада в Литву, и так далее. Кроме того, у НАТО есть возможности и авиации, и ракетного вооружения, которые способны остановить российские войска. Это сто процентов. И удар натовский может быть таким, что вообще снесет на сегодняшний день российские войска. Вопрос только в том, что за этим последует ядерный конфликт, с последствиями, которые сегодня нам не понятны», — сказал Климкин, отметив, что «в конвенционный вариант никто, конечно, не верит».



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Бывший глава МИД Украины также подчеркнул, что загнанный в угол Путин «готов на что угодно. Ему совершенно безразлично, он может применить что угодно», так как для российского диктатора красных линий и международного права не существует.



30 июня белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал Кремль «быть готовыми» к использованию ядерного оружия.

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в ближайшие месяцы передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в частности, ядерные боеприпасы.



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