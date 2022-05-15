НАТО может официально признать Россию угрозой для себя — Bloomberg

15 мая, 15:45
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НАТО может признать Россию угрозой для себя (Фото:NATO)

НАТО может признать Россию угрозой для себя (Фото:NATO)

НАТО в обновленной стратегии, которую примут уже в июне, может обозначить РФ как «непосредственную угрозу» для Альянса, сообщает Bloomberg. В предыдущей версии документа от 2010 года Россию называли партнером.

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Как пишет издание со ссылкой на одного из чиновников НАТО, ожидается, что союзники подчеркнут поведение России как прямую угрозу в будущем стратегическом документе. Они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые к агрессии.

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Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится, сказал чиновник, добавив, что документ касается также Китая и его отношений с Россией.

Так называемая Стратегическая концепция определяет приоритеты Альянса на ближайшие годы. Она должна быть окончательно разработана на саммите НАТО в Мадриде в конце июня 2022 года. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но в этот раз эта формулировка будет изменена.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   НАТО Российская агрессия Bloomberg Россия-НАТО Война России против Украины

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