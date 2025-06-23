Экс-глава военного комитета НАТО предположил, что Альянс может не ответить на «небольшое нападение» РФ на Эстонию

23 июня, 19:00
Роб Бауэр считает, что НАТО не ответит на нападение РФ на Эстонию (Фото: REUTERS/Janis Laizans)

Пятая статья договора Альянса о коллективной обороне не означает автоматический военный ответ в случае нападения России. НАТО может не ответить на вторжение РФ, например, в эстонскую деревню.

Об этом заявил экс-глава военного комитета Североатлантического Альянса Роб Бауэр в интервью Die Welt.

По его словам, если нападение будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то сначала состоятся консультации между всеми участниками блока. Во время этих обсуждений будут решать, стоит ли начинать войну с Россией.

Бауэра спросили, начнет ли Альянс немедленный ответ в случае, если российский диктатор Владимир Путин решит проверить его решимость, напав на эстонскую деревню.

Такие сценарии уже обсуждались ранее среди военных экспертов. О том, что Россия может проверить решимость НАТО именно в Эстонии, ранее говорил ряд военных экспертов, в частности экс-руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, пишет Агентство.Новости.

В ответ Бауэр отметил, что действия НАТО будут зависеть от «типа атаки».

«Если это относительно небольшая атака и общая территориальная целостность Эстонии не находится под угрозой, есть время для консультаций. Мы должны взвесить, хотим мы начать войну или нет. Так называемая гибридная война не менее вредна, чем война [реальная]», — сказал экс-глава военного комитета НАТО.

На вопрос Die Welt о том, как скажутся на возможном ответе НАТО различные взгляды внутри блока (например, позиция властей Венгрии), Бауэр сказал, что Будапешт всегда соглашается с необходимостью увеличения оборонных расходов.

11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность 5 статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных статьей 5, и может попытаться это проверить.

В декабре 2024 года финское издание Iltalehti писало, что в НАТО считают, что Россия отрабатывала нападение на Финляндию и страны Балтии, в частности Эстонию, а также Норвегию, и не отказалась от планов его осуществить.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Эстония НАТО Альянс Война России против Украины Российская агрессия

