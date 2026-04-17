Министр обороны Эстонии считает, что США защитят Европу в случае нападения РФ

США встанут на защиту Европы в случае агрессии со стороны РФ (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Соединенные Штаты встанут на защиту Европы в случае агрессии со стороны России, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Об этом сообщает Reuters.

В феврале эстонская разведка предупредила, что РФ уже накапливает боеприпасы для будущих конфликтов после окончания войны против Украины.

Певкур заявил, что он не сомневается в том, что США встанут на защиту Альянса в случае нападения России.

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«Да, я доверяю США, и да, я доверяю всем нашим союзникам», — сказал министр обороны Эстонии.

Он добавил, что США нуждаются в своих войсках в Европе так же, как Европа нуждается в США. При этом проблемы НАТО он сравнил с длительным браком.

«Не бывает 50 лет абсолютно спокойного плавания. Возникают разногласия и проблемы, и их надо преодолевать. Достигли ли мы желаемого? Нет. Всем нам [в НАТО] необходимо больше инвестировать в оборону», — сказал он.

Он отметил, что большинство членов НАТО не придерживаются достигнутого в прошлом году соглашения об увеличении расходов на оборону как минимум 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

1 апреля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность вывода Соединенных Штатов из НАТО после того, как союзники отказались присоединиться к его войне против Ирана.

6 апреля американский президент сообщил, что его антипатия к НАТО началась с отказа Европы поддаться его давлению и согласиться на то, чтобы США получили Гренландию, часть Дании.

9 апреля Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал союзников, заявив, что страны-члены Альянса не поддержали США, когда Вашингтон в этом нуждался, и выразил сомнение в их дальнейшей помощи.