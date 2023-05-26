«Саммит в Вильнюсе должен стать переломным моментом». КБФ призывает НАТО безотлагательно предоставить Украине членство 26 мая, 13:20 КБФ убежден, что теперь уже ничто не может подменить членство Украины в НАТО (Фото:mil.gov.ua)

Североатлантический альянс на предстоящем саммите в Вильнюсе должен принять политическое решение предложить Украине членство в НАТО и начать переговоры о вступлении.

Об этом говорится в комплексном позиционном документе Киевского форума по безопасности Борьба за НАТО, который был представлен во время 15-го ежегодного КБФ.

«Главным препятствием на пути Украины в НАТО на протяжении многих лет была нехватка политической воли с обеих сторон», — отмечается в документе

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КБФ подчеркнул, что решение многих политических лидеров отложить принятие Украины на неопределенное будущее вместо ее принятия, которое бы стало историческим шагом и остановило бы растущие геополитические и военные амбиции России, оказалось «трагической ошибкой».

«Война все изменила. Национальное сопротивление Украины против агрессии России сделало реальный прорыв в безопасностном мышлении Альянса. Украина доказала, что является опорой общей безопасности», — говорится в документе.

Авторы утверждают, что теперь уже ничто не может подменить членство Украины в НАТО — «никакие специальные форматы или временные договоренности по безопасности».

Киевский форум по безопасности подчеркивает необходимость быстро переходить от слов к действиям и надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе станет переломным моментом в вопросе членства Украины в Альянсе.

В документе содержится призыв к союзникам принять политическое решение предложить Украине членство и начать переговоры о вступлении. Кроме того, начать переговоры в рамках Альянса о предоставлении Украине гарантий, подобных гарантиям коллективной обороны Статьи 5 на период до присоединения к НАТО.

«Без однозначной четкости в вопросе вступления Украины в Альянс мы рискуем получить бесконечную войну в Европе, а вопрос членства Украины в НАТО вместо того, чтобы стать основополагающим элементом новой европейской архитектуры безопасности снова станет предметом торгов во время политических переговоров», — подчеркивается в документе.

С полным текстом позиционного документа можно ознакомиться здесь.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.