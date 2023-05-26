Угрозы России применить ядерное оружие сдерживают готовность США принять Украину в НАТО — Джон Хербст 26 мая, 14:31 Российская межконтинентальная баллистическая ракета Ярс во время парада в Москве, 9 мая 2023 года (Фото:Alexander Avilov/Moscow News Agency/Handout via REUTERS)

Директор Центра Евразии Атлантического совета и посол США в Украине в 2003−2006 годах Джон Хербст считает, что политика администрации США по всем вызовам, особенно безопасности, в войне России против Украины была абсолютно адекватной, достаточной и одновременно скромной.



Об этом он заявил во время участия в 15-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности.

«Кажется в Администрации запуганы постоянными угрозами России, что они используют оружие массового уничтожения. И, похоже, это влияет на позицию США относительно членства Украины в НАТО», — отметил посол.

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По мнению Джона Хербста, на саммите в Вильнюсе не удастся услышать смелую позицию США относительно перспектив получения Украиной членства в Альянсе.

«Лучшим способом обеспечить хороший результат в Вильнюсе для Украины является — работать с Польшей и Балтийскими государствами, возможно, с Чехией, Данией, Норвегией, Нидерландами, и, конечно, мы ждем, что британцы поддержат эту идею», — сказал он.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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