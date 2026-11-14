В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска от собственных границ

Сенатор Коттон заявил, что Путин в очередной раз доказал отсутствие серьезных намерений достичь мира путем переговоров (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон заявил, что требование России к НАТО отвести войска от собственных границ является абсурдным.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в субботу, 14 ноября.

«Вывод войск стран НАТО с их собственных границ — это абсурдное требование России. Путин в очередной раз доказал, что у него нет серьезных намерений заключить мир путем переговоров», — заявил Коттон.

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Сенатор отметил, что на данный момент дальнейшие переговоры — это фарс.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин согласится остановить войну лишь тогда, когда поймет, что не может победить. Поэтому необходимо помочь Украине доказать это.

Издание The New York Times писало, что страна-агрессор Россия на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года. Это подразумевает вывод войск Альянса, в частности из Польши и стран Балтии.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на мирных переговорах Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Все государства, вступившие в Североатлантический альянс / Инфографика: NV

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что РФ готова допустить европейских чиновников к участию в мирных переговорах лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине.