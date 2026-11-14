В Сенате США назвали абсурдным требование России к НАТО отвести войска от собственных границ

14 ноября, 13:39
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Сенатор Коттон заявил, что Путин в очередной раз доказал отсутствие серьезных намерений достичь мира путем переговоров (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Сенатор Коттон заявил, что Путин в очередной раз доказал отсутствие серьезных намерений достичь мира путем переговоров (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон заявил, что требование России к НАТО отвести войска от собственных границ является абсурдным.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в субботу, 14 ноября.

«Вывод войск стран НАТО с их собственных границ — это абсурдное требование России. Путин в очередной раз доказал, что у него нет серьезных намерений заключить мир путем переговоров», — заявил Коттон.

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Сенатор отметил, что на данный момент дальнейшие переговоры — это фарс.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин согласится остановить войну лишь тогда, когда поймет, что не может победить. Поэтому необходимо помочь Украине доказать это.

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Издание The New York Times писало, что страна-агрессор Россия на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года. Это подразумевает вывод войск Альянса, в частности из Польши и стран Балтии.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на мирных переговорах Россия требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Все государства, вступившие в Североатлантический альянс (Фото: NV)
Все государства, вступившие в Североатлантический альянс / Инфографика: NV

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что РФ готова допустить европейских чиновников к участию в мирных переговорах лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   США Россия НАТО Сенат США

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