США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности , президент Украины Владимир Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

Об этом он сказал в пятницу, 13 ноября, во время общения со СМИ.

«Американцы задали вопрос: „А если Украина вступит в НАТО, выйдет ли она из Донбасса?“ Это было впервые», — рассказал президент. В то же время он подчеркнул, что Украина не отступает и не отдает свои земли.

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По словам Зеленского, Киев обсуждает с партнерами комплексный пакет мер безопасности: конкретные гарантии безопасности от НАТО и ЕС, сильную армию — с достаточным количеством военнослужащих, вооружением и финансированием на определенный период, — а также план восстановления с четкими источниками финансирования.

«Если американская сторона подтвердит нам именно это вместе с другими коллегами по НАТО, то тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем», — сказал президент. Он подчеркнул, что не имеет права принимать такое решение самостоятельно, и отметил, что речь не идет о признании оккупированных территорий российскими. Конкретики пока нет, добавил Зеленский.

Президент также рассказал, что США предлагают Украине гарантии, «похожие на статьи 4 и 5» Устава НАТО. Однако на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской земле находиться американские военные, в Вашингтоне ответили, что нет.

По словам Зеленского, американцы описывают эти гарантии как двусторонние — подобные тем, которые есть у Израиля, или договоренностям США с некоторыми арабскими странами, где размещены американские базы и системы ПВО. Поэтому, подчеркнул он, Украине нужны четкие положения о том, что именно означают такие гарантии.

Зеленский сослался на выступление Эммануэля Макрона в Дублине: президент Франции, Дания и северные страны, по словам Зеленского, подчеркивают, что Украина нужна НАТО, поскольку она усилит Альянс. «Что бы кто ни говорил, но территория НАТО — это территория без войны», — добавил президент.

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Переговоры о гарантиях безопасности — что известно

10−11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и России. Накануне представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Вашингтон попросил Москву согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, а вопрос о территориях предлагает обсуждать на завершающем этапе переговоров.

По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла заявить о контроле над ними без передачи украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина это предложение отклонила.

Axios сообщило, что США не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины. 12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, а вечером встретились с Зеленским в Дублине.