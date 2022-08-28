Стратегический регион. НАТО планирует усилить присутствие в Арктике из-за возможных угроз со стороны России — Столтенберг 28 августа, 18:15 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

НАТО хочет усилить активность в арктическом регионе, учитывая возможные угрозы со стороны России.



Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt.

По его словам, НАТО уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о происходящем на крайнем Севере и продолжит наращивать эти усилия.

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"НАТО должно усилить присутствие в Арктике", — подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, Арктика имеет «важное стратегическое значение» для Альянса. Район Северного полюса является «решающим связующим звеном между Северной Америкой и Европой», а также представляет кратчайший маршрут между Северной Америкой и Россией. Также Арктика приобретает все большее значение для судоходства на фоне глобального потепления и таяния льдов.



Столтенберг рассказал, что в последнее время РФ активизировала свою деятельность в этом регионе. Генсек НАТО заявил, что Россия «снова открывает военные базы советских времен, размещает и испытывает там новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты». Также к Арктике все больший интерес проявляет Китай, добавил он.

26 августа США заявили, что впервые назначат спецпредставителя по Арктике, который будет представлять американские интересы и принимать усилия для углубления сотрудничества в этом регионе с союзниками и партнерами.

В России заявили о завершении создания двух военных баз в Арктике в конце 2021 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину NYT сообщила в конце марта, что США начали укреплять в этом регионе свои позиции.



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