НАТО хочет инвестировать в оружие советской эпохи, которое использует Украина — Блинкен 30 ноября, 17:16 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Страны НАТО хотят инвестировать в системы вооружений советской эпохи, которые ВСУ используют для защиты от страны-агрессора РФ.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии СNN.

Госсекретарь подчеркнул, что страны НАТО хотят убедиться, что ВСУ получат «то, что им нужно и что может быть наиболее эффективным».

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«Что-то пойдет на системы советской эпохи, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем. А в некоторых случаях может потребоваться производство вещей, которые не производились какое-то время», — сказал Блинкен.

Ранее The New York Times сообщал, что малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинского артиллерийского арсенала советского периода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.