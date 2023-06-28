НАТО готово защищать каждого союзника от России и Беларуси — Столтенберг 28 июня, 04:46 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Москве и Минску был послан четкий сигнал о том, что «НАТО готово защитить каждого союзника, каждый дюйм территории НАТО».

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передают CNN и Reuters.



«Если военная компания Вагнер разместит своих серийных убийц в Беларуси, все соседние страны столкнутся с еще большим риском нестабильности», — сказал он.

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Столтенберг добавил, что альянс готов защищать своих членов от Беларуси и России, и что события, связанные с восстанием «ЧВК Вагнер», являются «внутренними российскими делами».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.